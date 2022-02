Kuwait-Iraq: Commissione Onu danni guerra Golfo pone fine al suo operato dopo 30 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il pagamento finale del risarcimento effettuato il 13 gennaio 2022, tutti i compensi concessi dalla Commissione sono stati ora pagati per intero", ha affermato l'organismo con sede a Ginevra in una nota, a seguito di una riunione a porte chiuse del Consiglio direttivo che approvato il suo rapporto finale. "Il governo iracheno ha adempiuto ai suoi obblighi internazionali di risarcire tutti i ricorrenti a cui è stato assegnato un risarcimento dalla Commissione per le perdite e i danni subiti come conseguenza diretta dell'invasione illegale del Kuwait da parte dell'Iraq", si legge nella nota. Bathsheba Crocker, ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha dichiarato ieri in un messaggio su Twitter dopo i colloqui con Qahtan al Janabi, sottosegretario iracheno per gli affari legali e multilaterali, e altri diplomatici prima dell'incontro di oggi: "Lodiamo l'Iraq per aver completato i pagamenti verso l'Uncc, un traguardo storico". (Res)