Covid: De Luca firma ordinanza, resta obbligo mascherine in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid. L'annuncio in una nota. Nel documento, De Luca ha ordinato che "fatta eccezione per i soggetti esclusi dall'obbligo l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi". E ancora: " Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente - a tutela della propria e della altrui sicurezza - i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi". (Ren)