Energia: Bonomi (Confindustria), rincari sono vera mina su strada ripresa Paese

- Per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, "il caro energia è la vera mina sulla strada della ripresa italiana. Quest'anno, l'industria pagherà una bolletta di 37 miliardi rispetto a 8. Abbiamo bisogno di interventi non più congiunturali, ma strutturali. Abbiamo la necessità - ha continuato Bonomi in un'intervista al Tg1 - che si aumenti la disponibilità di energia a favore delle imprese italiane, che potrebbe avvenire sia con l'aumento della produzione di gas nazionale, sia attraverso l'aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili".(Rin)