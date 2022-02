Lavoro: Vietina (CI), ripensare strumento alternanza con scuola e sua applicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Lorenzo "deve far riflettere su tutto ciò che è inerente la sicurezza sul lavoro e deve stabilmente scuotere le fondamenta su cui poggia l'alternanza scuola-lavoro per capire se sono ancora salde e adeguate per i nostri ragazzi e ragazze o se occorre ripensare lo strumento e la sua applicazione concreta". Lo ha affermato la deputata di Coraggio Italia, Simona Vietina, in sede di replica all'informativa del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sulla morte del giovane Lorenzo Parelli. "A nostro avviso - ha aggiunto la parlamentare - l'alternanza andrebbe ridiscussa all'interno di una riflessione più ampia sulla formazione del modello scolastico in Italia. Bisognerebbe inoltre preparare a monte i nostri ragazzi, incrementando in particolar modo negli istituti tecnici e professionali le ore di laboratorio al fine di apprendere le basi concrete della propria professione". Per Vietina, "sia a scuola che al lavoro c'è bisogno di maggiore informazione e formazione sulla sicurezza, ben venga in questo senso l'ipotesi annunciata dal ministro Orlando sui percorsi formativi". (Rin)