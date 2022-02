Fisco: Castelli, in Europa cresce interesse per digitalizzazione fatture, Italia capofila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castelli prosegue: "Le fatture processate dal sistema di interscambio nel corso del 2020 sono state circa 2 miliardi e nel 2021 circa 2,1 miliardi. Questi dati, e sono solo alcuni, ci dimostrano che la strada intrapresa è quella corretta. In base agli obiettivi prefissati dal Pnrr, nel corso del primo semestre di quest'anno arriveremo alla definizione ed attuazione di una rinnovata strategia di contrasto dell'evasione da omessa fatturazione. Questo, attraverso anche l'estensione dell'obbligo ai cd. contribuenti minimi. Entro il secondo trimestre del 2022, inoltre, sarà pienamente operativa la banca dati, contenente i flussi informativi della fattura e dei corrispettivi, e dell'infrastruttura informatica, funzionale a mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione Iva precompilata. Questo genere di riforme, che ai più possono apparire solo tecniche, sono invece quelle che fanno la grande differenza per le nostre imprese e il nostro modello di crescita. Generando, soprattutto per le Pmi, risparmi grazie ad una sempre maggiore digitalizzazione dei processi". (Rin)