22 luglio 2021

- - Il Sindaco di Roma interviene alla presentazione del progetto "Grande Maxxi" presso il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, via Guido Reni, 4a. Saranno presenti il Ministro della Cultura, Dario Franceschini e il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini - Ore 12- Assemblea capitolina: all'ordine del giorno della seduta ordinaria la delibera per il trasferimento di immobili alle Asl Roma 1, Asl Roma 2 e Asl Roma 3 per la realizzazione di case e ospedali di comunità e diverse mozioni, tra cui una di Fd'I per esprimere contrarietà alla realizzazione di una stazione di trasferenza per i rifiuti in località Ponte Malnome. La seduta si svolge in Aula Giulio Cesare con accesso consentito ai soli consiglieri ed è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale (ore 10:00-14:00) (segue) (Rer)