Covid: Di Maio, continuiamo a lavorare in sinergia con Ue e a livello nazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha sottolineato la necessità di continuare a cooperare a livello Ue e anche sul piano nazionale per far fronte alla pandemia di Covid-19. “Sul tema della salute, specialmente in relazione alla pandemia, continuiamo a lavorare in sinergia sia a livello Ue che in Italia con il ministro Roberto Speranza: l'ho ribadito oggi alla Ministeriale congiunta Esteri-Salute di Lione”, afferma Di Maio in un messaggio su Facebook. “Di fronte alla crisi pandemica, l’Unione Europea ha scelto la strada della solidarietà internazionale e anche con l'Italia abbiamo guidato fin dall'inizio la risposta globale al Covid. Ora l'obiettivo è vaccinare il 70 per cento della popolazione mondiale nel 2022, come stabilito al G20 dello scorso ottobre a Roma”, prosegue il ministro. “Lo abbiamo sempre detto: dalla pandemia si esce tutti insieme, e il nostro Paese si conferma capofila nella lotta al Covid. A Lione ho incontrato anche il mio collega francese Jean-Yves Le Drian. Sulla situazione in Ucraina, così come su quella in Libia e sui principali dossier internazionali, manteniamo uno stretto e costante coordinamento con tutti i nostri partner. Avanti con senso di responsabilità e spirito di collaborazione”, conclude il titolare della Farnesina.(Com)