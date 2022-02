Camera: conferenze stampa all'interno di Montecitorio sono sotto responsabilità singoli deputati che le organizzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In riferimento alla conferenza stampa di questo pomeriggio dal titolo 'Il diritto di autodeterminazione dei popoli: tra principi da coordinare e tutele delle identità. Abkhazia e Grande Europa', organizzata dell'onorevole Matteo Dall'Osso, si precisa che le conferenze stampa che si svolgono all'interno della Camera dei deputati non hanno patrocinio alcuno della stessa Camera né della presidenza, ma sono sotto la responsabilità dei singoli deputati che le organizzano". E' quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio. (Com)