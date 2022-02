Kosovo: missione osservatori Ue, al via lavoro per rafforzare processi elettorali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su invito del presidente del Kosovo, l'Ue ha inviato una missione di osservazione elettorale per osservare il processo elettorale relativo alle amministrative tenutesi il 17 ottobre 2021 in tutti i 38 comuni del Kosovo e il ballottaggio del 14 novembre 2021. Gli osservatori dell'Ue sono stati presenti in Kosovo dal 5 settembre al 5 dicembre 2021 e hanno valutato in che misura il processo elettorale è conforme alle leggi del Kosovo, nonché agli standard internazionali per le elezioni democratiche. (Beb)