Riforme: Fd'I lancia raccolta firme online per presidenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via sul sito www.presidenzialismo.it la raccolta firme per la proposta popolare di modifica costituzionale per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Da oggi, oltre che ai gazebo allestiti da Fratelli d'Italia dove 25 mila italiani hanno già firmato in tutte le città, è possibile farlo anche online grazie al sistema di certificazione Spid. Lo comunica in una nota Fratelli d'Italia. "Elezione diretta del capo dello Stato: una riforma della quale l'Italia ha bisogno. Fratelli d'Italia vuole dare più potere agli italiani facendo scegliere loro direttamente il presidente della Repubblica", scrive su Facebook il presidente di Fd'I, Giorgia Meloni.(Com)