Libia: premier Dabaiba partecipa a manifestazione contro parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha partecipato per pochi minuti a una manifestazione tenutasi nella Piazza dei Martiri, nella capitale Tripoli, per richiedere lo scioglimento del parlamento e dell'Alto consiglio di Stato. Il momento in cui il premier si è unito alla manifestazione è stato immortalato da un video pubblicato sui canali ufficiali di Hakomitna, la piattaforma elettronica interattiva che, lanciata nell'aprile del 2021 dal ministero delle Comunicazioni, ha come scopo la creazione di uno spazio virtuale di confronto e comunicazione tra libici e istituzioni. Tra le richieste dei manifestanti, poche decine secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, ci sarebbero anche una nuova costituzione, da stabilire tramite referendum, e l'organizzazione delle elezioni presidenziali e parlamentari. (segue) (Lit)