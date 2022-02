Marocco-Ue: premier Rabat Akhannouch, al lavoro per rafforzare partenariato con Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco lavorerà seriamente per rafforzare il partenariato strategico con l'Unione europea. Lo ha dichiarato il primo ministro marocchino, Aziz Akhannouch, al termine dell’incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita ufficiale a Rabat. "Garantiremo seriamente il rafforzamento di questo rapporto a cui sua maestà il re Mohammed VI attribuisce un'importanza molto particolare", ha sottolineato Akhannouch, indicando che il Marocco vuole portare avanti il suo partenariato con l'Ue attraverso la realizzazione di grandi progetti. Il premier marocchino ha ricordato che il Regno e l’Ue sono legati da un futuro comune e condividono le stesse visioni, rilevando che i colloqui con la presidente von der Leyen sono stati l'occasione per rivedere i grandi progetti, avviati sotto la leadership di re Mohammed VI. Akhannouch, in questo senso, ha indicato di aver informato la presidente della Commissione europea dell'importanza di questo rapporto per i marocchini, in particolare nel contesto della diffusione del Covid-19. Il premier marocchino ha aggiunto che durante il colloquio con von der Leyen sono stati affrontati anche altre questioni prioritarie, tra cui l'energia verde, la transizione digitale, gli investimenti, la ripresa economica e la promozione della cultura. (segue) (Res)