Marocco-Ue: premier Rabat Akhannouch, al lavoro per rafforzare partenariato con Bruxelles (3)

- “Stiamo lavorando allo sviluppo di un partenariato verde tra il Marocco e l'Unione Europea. È il primo che stiamo sviluppando con un Paese partner. Stiamo anche collaborando per rafforzare la connettività delle nostre aziende, anche attraverso un'ampia partnership digitale”, ha dichiarato von der Leyen, secondo la quale questi sforzi possono integrare e adattare ulteriormente le economie dei due Paesi. La presidente della Commissione europea ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale dell’istruzione e della cultura nei rapporti bilaterali con il Marocco, accogliendo con favore l'ambiziosa visione nel quadro del Nuovo modello di sviluppo istituito sotto la guida di re Mohammed VI. Al di là della cooperazione bilaterale, l’Ue conta sul Marocco nell'attuazione della nuova agenda per il Mediterraneo, ha proseguito von der Leyen, sottolineando la sua determinazione a continuare il dialogo con il Regno su tutti questi temi. La presidente della Commissione europea ha inoltre espresso le sue condoglianze ai genitori del piccolo Rayan e a tutto il popolo marocchino per la morte del bimbo di cinque anni rimasto bloccato per cinque giorni in un pozzo artesiano. “Il mondo intero ha trattenuto il respiro di fronte a questa tragedia, ha ammirato gli sforzi sovrumani dei soccorritori e ha pianto il tragico esito”, ha affermato. All’incontro tra von der Leyen e il premier Akhannouch hanno partecipato anche il ministro degli Esteri Nasser Bourita e l’ambasciatrice dell’Ue in Marocco Patricia Pilar Llombart Cussac. (Res)