Covid: Kyriakides, Ue lavora senza sosta per condividere 700 milioni di dosi entro metà anno

- L'Unione europea lavora senza sosta per raggiungere l'obiettivo di condividere almeno 700 milioni di dosi entro la metà del 2022, di cui 200 milioni finanziati direttamente dalla Commissione europea. Lo ha detto la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, dopo la conferenza congiunta dei ministri degli Affari esteri e della Salute oggi a Lione. Kyriakides ha ricordato che l'Ue ha fornito "un sostegno finanziario di 46 miliardi di euro per aiutare 130 Paesi nella risposta e nella ripresa dal Covid" di cui "un quarto, 10 miliardi di euro, è andato all'Africa". La commissaria ha evidenziato che l'Ue ha "co-fondato Covax, con l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), il meccanismo globale di condivisione dei vaccini" ed è "il principale contributore con oltre 3 miliardi di euro promessi". Inoltre, "siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo entro la fine del 2021 e finora abbiamo condiviso oltre 407,4 milioni di dosi, principalmente tramite Covax, insieme agli Stati membri", ha ricordato ancora la commissaria. "Lavoriamo giorno e notte per raggiungere il nostro obiettivo di condividere almeno 700 milioni di dosi entro la metà del 2022 di cui 200 milioni finanziati direttamente dalla Commissione", ha detto. "Tutti oggi sanno che donare i vaccini è una cosa. Garantire di vaccinare le persone è un'altra e che l'equità richiede più delle donazioni. Richiede l'accesso a medici, infermieri, ospedali e attrezzature mediche. Richiede scienziati, tecnologia e istituti di ricerca. E richiede capacità di produzione all'avanguardia", ha sottolineato Kyriakides. (Beb)