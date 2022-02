© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alla casa e piano quartieri Pierfrancesco Maran partecipa alla cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati.Piazza della Repubblica, (ore 10:30)Commissione Consiliare congiunta cultura e sicurezza- coesione sociale. Ordine del giorno: "Sopralluogo in piazza Mercanti". Partecipa l'assessore Marco Granelli.Piazza Mercanti (ore 10 – 11:30)Commissione Consiliare congiunta controllo enti partecipati e mobilità, ambiente, verde e animali. Ordine del giorno: "informativa sulle operazioni industriali e societarie tra A2A e Ardian" e "aggiornamento del Piano industriale A2A 2021-2030". Sono stati invitati: il Presidente di A2A, Marco Patuano; l'Amministratore delegato e direttore generale, Renato Mazzoncini; l'assessore al bilancio e patrimonio immobiliare, Emmanuel Conte; l'assessore all'ambiente e verde, Elena Grandi.Diretta streaming (ore 11:30 - 13)Commissione Consiliare congiunta sottocommissione consiliare mobilità attiva e accessibilità e educazione e food policy.Ordine del giorno: iniziative di sostegno alla mobilità attiva nelle scuole milanesi e progetti sul tema della qualità dell'aria nelle scuole milanesi, presentazione del progetto “Siamo nati per camminare”, presentazione iniziativa Clean Cities, presentazione attività “Massa Marmocchi Milano” e presentazione progetto MapsMI. È presente l'assessore alla mobilità Arianna Censi.Diretta streaming (ore 14:30 - 16)REGIONEL'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli visita il Centro di riabilitazione equestre "Onlus Santanaga".Località Fecchio, via Ovidio 12/A – Cantù/Co (ore 9:45)L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato, rappresenta Regione Lombardia alla celebrazione del Comune di Milano presso il monumento in ricordo dei martiri delle Foibe. A seguire, l'assessore De Corato partecipa, nell'aula consiliare di Palazzo Pirelli, alla premiazione del concorso destinato alle scuole lombarde in ricordo del martirio giuliano-dalmata-istriano.monumento Martiri delle Foibe, piazza Repubblica (ore 10:30)Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10:45)Commissione consiliare programmazione e bilancio: audizione con l’Amministratore Delegato di Trenord S.r.l. in merito alle principali risultanze del bilancio d’esercizio 2021 e agli aspetti salienti dell’attività della societàdiretta streaming (ore 11:30 - 12)L'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, è in visita istituzionale a Lecco, con tappe alla sede della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, al centro di Formazione professionale Enaip di Lecco e alla mostra “Storie Salvate”, quarta edizione della manifestazione “Capolavoro per Lecco”.Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre, 22 (ore 14).L'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini presenta, in un evento online dedicato, il Manifesto “Generazione Lombardia” creato dai giovani lombardi e sintesi del percorso di incontri finalizzato alla creazione della nuova legge regionale per i giovani di Regione Lombardia.Diretta streaming (ore 17)VARIECommemorazione delle vittime delle Foibe e dell'esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. Sono previsti i saluti del sindaco di Varese, Davide Galimberti e del Presidente del Comitato Provinciale di Varese A.N.V.G.D. Pier-Maria Morresi, e il discorso dell'assessore alla cultura Enzo Laforgia.Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati, in via Pista Vecchia Varese (ore 11)"Re-think - Circular Economy Forum", prima giornata dedicata ai settori agri-food e tessile-moda. Con Alessia Cappello, assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, Alvise Biffim Camera di commercio Milano, Monza Brianza Lodi e Francesco Castellano - Tondo & Tondo lab.Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Palazzo Turati, via Meravigli 9/b. (ore 9:30 - 18.30).Workshop “Dialogo sull’Acqua. Economia circolare e trasformazione digitale: la nostra acqua è davvero 4.0!” Intervengono: Marco Blazina, Responsabile Depurazione, tutela ambientale e impianti acque reflue MM; Francesca Pizza, Responsabile di processo Depuratore Milano Nosedo MM; Davide Scaglione, responsabile depurazione Gruppo Cap; Francesca Sorrentino, responsabile tecnico impianto di depurazione San Giuliano Est Gruppo Cap.Diretta streaming (ore 11:15 - 12)Giornata conclusiva del Social innovation campus Interviene il ministro per le disabilità Erika Stefani.diretta streaming (ore 17)MONZAAnteprima stampa della mostra “Antonio Ligabue, l'uomo, l'artista”. Intervengono: Dario Allevi, sindaco e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco; Massimiliano Longo, assessore alla cultura; Fabio Sanvito, ViDi; Sandro Parmiggiani, curatore della mostra.Orangerie della Villa Reale (ore 16:30)(Rem)