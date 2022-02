Ucraina: vicesegretario di Stato Usa Sherman a colloquio con vertici Nato, Seae e Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato degli Stati Uniti Wendy Sherman ha avuto oggi un colloquio con il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) Stefano Sannino, il viceministro degli Esteri polacco Marcin Przydacz in rappresentanza della presidenza in esercizio dell'Osce e il segretario generale dell'Osce Helga Schmid. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato Usa. I partecipanti hanno discusso del potenziamento militare non provocato della Russia ai confini dell'Ucraina, del continuo impegno della Nato, dell'Osce e dell'Ue e dei preparativi coordinati per ogni evenienza, "compreso il nostro continuo impegno per la diplomazia, come dimostrato dal lancio, l'8 febbraio a Vienna, di un rinnovato dialogo europeo Osce sulla sicurezza". Washington sottolinea quindi che le parti "hanno convenuto sull'importanza di un continuo e stretto coordinamento nell'esortare la Russia a scegliere la diplomazia e ad adottare misure concrete per ridurre l'escalation". (Nys)