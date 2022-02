Civitavecchia: sindaco chiude per tre giorni alcune scuole per fuga gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha firmato l'ordinanza di chiusura dell'Ite Baccelli, comprendente gli Iis "Stendhal" (via Leopoli) e "Calamatta" (via Namaziano). La misura si è resa necessaria a causa di una fuga di gas: dopo comunicazione di Città Metropolitana (competente per gli istituti) del programma di lavori da effettuare all'interno degli ambienti scolastici, è stata quindi presa la decisione, per evidenti ragioni di sicurezza. Gli istituti resteranno pertanto chiusi nei prossimi tre giorni. (Com)