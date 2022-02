Ue: Kyriakides, lavoro per proposta di spazio europeo dati sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta lavorando per arrivare a proporre uno spazio europeo dei dati sanitari. Lo ha detto la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, dopo la conferenza congiunta dei ministri degli Affari esteri e della Salute oggi a Lione. "Avere dati armonizzati, interoperabili, così che i pazienti possano avere cure attraverso i confini europei in modo sicuro, è estremamente importante", ha detto. "Siamo nel processo per arrivare a una proposta di spazio europeo dei dati sanitari. Dobbiamo rimuovere gli ostacoli tecnici, dobbiamo fare in modo che i dati siano interoperabili e armonizzati e fare questo in modo sicuro", ha concluso la commissaria. (Beb)