Brasile: antitrust approva acquisto di Oi da parte di Tim, Vivo e Claro

- Il Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), l'antitrust brasiliano, ha approvato l'acquisto della compagnia di telecomunicazioni Oi Movel da parte del consorzio formato dall'italiana Telecom Italia mobile (Tim), dalla spagnola Telefonica Brasil (proprietaria di Vivo) e dalla messicana America Movil (proprietaria di Claro). La decisione è arrivata al termine di una lunga riunione del consiglio in cui ciascun consigliere si è espresso. La votazione si è conclusa con un pareggio. Tre consiglieri hanno votato a favore e tre contro. Per questo motivo, per formare una maggioranza, è stato necessario il voto del presidente, che si è espresso a favore. (segue) (Brb)