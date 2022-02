Brasile: antitrust approva acquisto di Oi da parte di Tim, Vivo e Claro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di vendita, per un valore complessivo di 16,5 miliardi di real (2,6 miliardi di euro) si era conclusa nel gennaio del 2021, a circa un mese dalla conclusione dell'asta giudiziaria in cui le compagnie si erano aggiudicate la fetta relativa alla gestione della telefonia mobile della Oi, tenutasi presso il tribunale fallimentare di Rio de Janeiro. Il processo di vendita fa parte del piano di liquidazione (amministrazione giudiziaria controllata) della società avviato nel 2018. In virtù della cessione la Oi scompare dal mercato brasiliano della telefonia mobile, mentre i tre colossi mondiali della telefonia aumentano ulteriormente la loro quota nel mercato brasiliano. La quota di Tim passa dal 23 al 32 per cento, quella di Vivo dal 33 al 37 per cento e quella di Claro dal 26 al 29 per cento. (Brb)