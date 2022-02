Covid: Le Drian, il vero problema per Paesi in difficoltà è la consegna dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il problema per i Paesi in difficoltà non sta nella produzione di vaccini contro il coronavirus ma nella loro consegna. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, durante la conferenza stampa tenuta durante la riunione informale Sanità ed Esteri a Lione, nell'ambito della presidenza francese del Consiglio Ue. Il vaccino non deve arrivare solo "tecnicamente" ma anche "culturalmente", ha detto Le Drian. "Questo doppio movimento necessita di un trattamento particolare in funzione della cultura dei differenti Paesi interessati", ha detto il capo della diplomazia francese. "Già se si togliessero gli ostacoli del trasporto e del personale sanitario suscettibile di amministrare i vaccini si farebbe un grande passo", ha detto Le Drian.(Frp)