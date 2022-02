Pd: giovani e scuola, incontro con associazioni studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Importante aumento del disagio psicologico, impatto della didattica a distanza, esami di maturità, i recenti episodi di scontri a danno degli studenti e delle studentesse: è soprattutto attorno a queste emergenze che si è concentrato l'incontro avvenuto stasera al Nazareno, sede del Partito democratico, fra le responsabili Missione giovani, Chiara Gribaudo, e Scuola, Manuela Ghizzoni con alcune associazioni di rappresentanza degli studenti italiani. E' quanto si legge in una nota. All'incontro hanno preso parte FdS, Rete, Msac, UdS e Rsi. "In particolare sul tema della maturità - hanno sottolineato Ghizzoni e Gribaudo - condividiamo che la modalità di svolgimento delle prove d'esame debba essere discussa, decisa e comunicata entro l'inizio dell'anno scolastico affinché le attività didattiche e formative possano essere adeguatamente programmate. Ascoltare le istanze dei giovani è nostro dovere come ci ha ricordato il Presidente Mattarella in questi giorni. Ecco perché vogliamo adottare questi momenti di confronto - hanno concluso - come prassi per costruire un modello più giusto di scuola e società nel post-pandemia". (Com)