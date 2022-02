Fisco: Castelli, in Europa cresce interesse per digitalizzazione fatture, Italia capofila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in partenza per Parigi, domani parteciperò alla conferenza ministeriale 'Electronic Invoicing: An Instrument for the Digital Trasformation of Business and Government', promossa dalla presidenza francese del Consiglio dell'Ue. E' una nuova occasione per approfondire il confronto che la Francia ci ha chiesto, in vista delle azioni comuni che intendiamo portare avanti a livello europeo e, soprattutto, alla luce dei risultati che abbiamo ottenuto come Paese". Lo scrive su Facebook il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "In Europa, infatti - continua l'esponente dell'esecutivo - cresce l'interesse per le misure di digitalizzazione dei dati di fatturazione, su cui l'Italia è di fatto capofila, avendo avviato questo percorso già da alcuni anni. I nostri obiettivi, cioè quello di semplificare l'ambiente fiscale e combattere l'evasione, in modo che le imprese rispettose della legge possano trarne beneficio, stanno diventando obiettivi europei ed i crescenti risultati che stiamo registrando, e di cui parlerò nel corso del mio intervento, vengono studiati dagli altri Paesi membri. Pensate che, nel periodo 2014-2019 la media stimata dell'evasione fiscale e contributiva in Italia è stata di circa 105,2 miliardi di euro, di cui 93,5 miliardi di evasione delle entrate tributarie. Dal 2014 al 2019 il gap delle entrate tributarie e contributive si è ridotto in termini assoluti di circa 10 miliardi. Nel complesso, l'evasione tributaria e contributiva è diminuita nel 2019 di 3,1 miliardi di euro rispetto al 2018 (-3,0 per cento rispetto al 2018). Il gap dell'Iva si è ridotto tra il 2014 e il 2019 di quasi 8 miliardi di euro, mostrando una riduzione della propensione ad evadere di quasi il 7 per cento". (segue) (Rin)