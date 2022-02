Usa: ambasciata d'Italia organizza domani il webinar su accesso femminile alla scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza, che ricorre l'11 febbraio, l’ambasciata d’Italia a Washington organizza domani, 10 febbraio, il webinar “A Woman’s eye on immunology” per sensibilizzare su questi temi e sull’importanza di lavorare per la parità di accesso delle donne alla scienza, promuovendo pari opportunità di studio e di carriera. Lo riferisce la Farnesina, sottolineando che la parità di genere e l’empowerment delle donne è cruciale per contribuire allo sviluppo economico mondiale e per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Attraverso la valorizzazione dei successi delle ricercatrici nel campo dell’immunologia, in particolare del Covid-19 e delle malattie infettive, il webinar mira anche a valorizzare l’eccellenza italiana nella ricerca e a promuovere la collaborazione scientifica bilaterale tra Italia e Stati Uniti. Interverranno in apertura l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, la Un Women Representative in Etiopia, presso l’Unione Africana e la Uneca, Letty Chiwara, la presidente delle “Top Italian Women Scientists”, Adriana Albini. Seguiranno presentazioni delle scienziate e accademiche Delia Goletti, Alba Grifoni, Galit Alter e del Professor Guido Silvestri e infine un panel, moderato dal professor Alan Landay, su “donne nella scienza: sfide e opportunità”. (Com)