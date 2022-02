Toscana: Bezzini, informata autorità giudiziaria su caso calciatore Vlahovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dagli organi d'informazione è emersa la notizia che il calciatore Dusan Vlahovic si sarebbe trovato a Torino, il giorno 28 gennaio 2022, non in isolamento domiciliare, come la positività al Covid prevede. Abbiamo sentito l'Asl Toscana centro: non risulterebbe pervenuta dal calciatore, né da altri in sua rappresentanza, istanza di trasferimento del luogo di isolamento, come previsto dal Ministero della salute. Le azioni messe in atto dal dipartimento di prevenzione sono state quelle previste nei casi di sospetta violazione dell'isolamento domiciliare e spostamento non autorizzato dall'Asl. L'Asl Toscana centro ha dovuto informare l'autorità giudiziaria". Così, l'assessore alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini, ha risposto in aula a un'interrogazione di Fratelli d'Italia in merito "alla presunta violazione della vigente normativa anti Covid-19 da parte del calciatore Dusan Vlahovic", presentata a firma del capogruppo Francesco Torselli. "Trattandosi di informative nei riguardi dell'autorità giudiziaria e di informazioni di natura sanitaria, le stesse sono coperte da opportuno e obbligato riserbo". (Ren)