Infrastrutture: firmato l’accordo di collaborazione tra Mims, Capitanerie di porto e Associazione dei porti italiani

- È stato firmato quest’oggi, presso la sede di Porta Pia del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un importante accordo di collaborazione tra il Dipartimento della mobilità sostenibile facente capo allo stesso Dicastero, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e l’Associazione dei porti italiani. L’accordo prevede l’istituzione di un comitato paritetico a cui saranno affidati lo studio e l’analisi delle tematiche di interesse comune. Le relative soluzioni condivise e proposte saranno rimesse agli opportuni apprezzamenti del ministero di riferimento ai fini della successiva valorizzazione. Un accordo che si prefigge lo scopo di mettere a fattor comune dati e informazioni di reciproco interesse, nonché specifiche esperienze o problematiche interpretative/applicative di norme, direttive o linee di indirizzo, che richiedano un esame interdisciplinare, in modo da generare soluzioni condivise e sostenibili in chiave propositiva e di uniformità di governance dei porti. A sottoscrivere l’intesa, il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, il capo del Dipartimento della mobilità sostenibile, consigliere Mauro Bonaretti, e il presidente dell’Associazione dei porti Italiani, Rodolfo Giampieri. (segue) (Com)