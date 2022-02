Infrastrutture: firmato l’accordo di collaborazione tra Mims, Capitanerie di porto e Associazione dei porti italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa nasce dal preciso auspicio, espresso dal ministro Enrico Giovannini, di un proficuo rapporto di collaborazione tra i principali attori del settore marittimo, per meglio favorire lo sviluppo della portualità italiana, del trasporto e della sicurezza in ambito marittimo, in coerenza con il più ampio disegno governativo di rafforzamento della competitività e della modernizzazione del sistema della portualità e della logistica nazionale. “Grazie alla sottoscrizione dell’accordo odierno, l'azione di comando svolta dalle Capitanerie di porto, titolari di funzioni e compiti in materia di sicurezza della navigazione e portuale, potrà svolgersi in maniera ancora più efficace, contribuendo significativamente a uno sviluppo sostenibile di tutto il comparto. Marittimità, logistica e intermodalità, rappresentano elementi essenziali dell’economia del Paese e il nostro obiettivo è omogenizzare la risposta all’utenza su tutto il territorio italiano, in accordo col più ampio disegno di efficientamento auspicato dal ministro”, dichiara l’Ammiraglio Carlone subito dopo la stipula dell’accordo. Dal canto suo, Giampieri ha dichiarato: "oggi abbiamo aggiunto un altro tassello a favore del settore portuale. Una condivisone formale a beneficio dello sviluppo della portualità mirata a favorite un'ulteriore fluida applicazione delle norme che interessano, nel rispetto delle relative competenze, la vita nei porti in un disegno generale sostenuto del ministro Giovannini. Lavoreremo insieme, in un format oggi indispensabile, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile in ambito ambientale, economico e sociale". “Il ministero gioca un ruolo di impulso e di facilitatore sui temi oggetto del protocollo, non solo di tipo amministrativo ma anche strategico – ha affermato il capo Dipartimento Bonaretti – le parti possono contare sul nostro massimo supporto nell’interesse di un settore tanto rilevante per lo sviluppo del nostro Paese". (Com)