Spagna-Bosnia: premier Sanchez riceve esponente presidenza bosniaca Komsic (2)

- Sanchez ha ribadito a Komsic il sostegno del governo di Madrid alla Bosnia-Erzegovina per fare progressi sulle 14 priorità stabilite dalla Commissione europea per iniziare il processo di adesione all'Ue, compresa la riforma elettorale. Per questo, il capo dell'esecutivo spagnolo ha sottolineato l'importanza delle prossime elezioni nel paese, a ottobre di quest'anno, e l'augurio che esse "contribuiscano alla normalità democratica, migliorino la convivenza e aprano la strada a una progressiva normalizzazione". Komsic, da parte sua, ha illustrato al primo ministro spagnolo la situazione politica in Bosnia Erzegovina. Il presidente di turno ha infine ringraziato la Spagna per il sostegno al percorso europeo del Paese balcanico. La Spagna e la Bosnia-Erzegovina celebrano il 30mo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche il 14 dicembre 2022. La Spagna è stata un paese particolarmente rilevante in Bosnia-Erzegovina negli anni '90. Dal 1992, più di 46 mila soldati hanno partecipato a missioni Onu, Nato e Ue, con 23 militari uccisi. (Spm)