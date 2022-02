Energia: Gualtieri, caro bollette pesa su Roma per 40-50 milioni, serve intervento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Il caro bollette ha un impatto molto significativo per Roma, tra 40 e 50 milioni in un anno, una cifra rilevante: ovvero tre anni di trasporto, tre mesi di mense, 180 km di manutenzione stradale". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, interpellato, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio, sulla scelta di spegnere simbolicamente le luci del Campidoglio domani sera, a sostegno di un'iniziativa promossa contro il caro-bollette dall'Anci. "Partecipiamo a questa iniziativa presa da tanti altri Comuni - ha aggiunto Gualtieri -. Stiamo parlando di iniziative a favore dei cittadini perché il caro-bollette pesa su famiglie, imprese e Comuni. Serve un importante intervento del Governo".(Rer)