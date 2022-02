Ue: von der Leyen, sostegno a imprenditori africani per 4,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Team Europe ha lanciato una grande iniziativa a sostegno degli imprenditori africani con 4,6 miliardi di euro. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel punto stampa in Senegal. "Il Team Europe ha lanciato una grande iniziativa per sostenere gli imprenditori con 4,6 miliardi di euro per aiutare i giovani africani a realizzare i loro sogni. Sono i vostri sogni che contano e bisogna realizzarli. Per fondare le vostre startup e per creare posti di lavoro nei settori del futuro", come l'innovazione e la transizione climatica. "L'Europa andrà a sostenere in modo particolare le donne giovani nel percorso di imprenditoria" perché "le ragazze abbiano gli stessi strumenti di riuscita dei ragazzi", ha aggiunto von der Leyen. La presidente si è congratulata con il Paese per la sua vittoria della Coppa d'Africa. (Beb)