Attanasio: Farnesina, ci aspettiamo massima collaborazione dal Pam

- In riferimento al comunicato stampa odierno con cui la Procura di Roma informa di aver notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sull'omicidio dell'ambasciatore d'Italia a Kinshasa Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, e di aver raccolto elementi idonei a contestare il delitto di cui agli articoli 113, 40 e 589 C.P. nei confronti di due funzionari del Programma Alimentare Mondiale (Pam), responsabili dell’organizzazione della missione nel Nord Kivu del 22 febbraio 2021, la Farnesina auspica massima collaborazione da parte del Pam con la magistratura italiana per chiarire ogni aspetto dei tragici fatti del 22 febbraio 2021 e assicurare i responsabili alla giustizia. Lo riferisce in una nota la Farnesina. (segue) (Res)