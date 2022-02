Attanasio: Farnesina, ci aspettiamo massima collaborazione dal Pam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura capitolina ha ritenuto che i due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam) Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, organizzatori della missione diplomatica di Attanasio nel Paese africano, possano essere responsabili del reato di cooperazione nel delitto colposo, accusandoli in una nota di aver "omesso, per negligenza, imprudenza e imperizia (...) ogni cautela idonea a tutelare l’integrità fisica dei partecipanti alla missione Pam che percorreva la strada Rn2 sulla quale, negli ultimi anni, vi erano stati almeno una ventina di conflitti a fuoco tra gruppi criminali ed esercito regolare". La ricostruzione, sottolineano i pm, risulta in linea con gli esiti dell'inchiesta interna dell'Onu. (segue) (Res)