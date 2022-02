Attanasio: Farnesina, ci aspettiamo massima collaborazione dal Pam (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la procura di Roma, l’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci furono ammessi al convoglio assaltato dalle milizie come due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam) e quindi senza il necessario e previsto livello di sicurezza. Ai due dipendenti del Pam indagati per cooperazione in omicidio colposo, afferma la procura di Roma in una nota, si contesta l’aver “attestato il falso al fine di ottenere il permesso dagli uffici locali del Dipartimento di sicurezza dell'Onu, indicando nella richiesta di autorizzazione alla missione - al posto dei nominativi dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere lacovacci - quelli di due dipendenti Pam così da indurre in errore gli uffici in ordine alla reale composizione del convoglio, e ciò in quanto non avevano inoltrato la richiesta, come prescritto dai protocolli Onu, almeno settantadue ore prima”. Secondo la procura di Roma i due indagati avrebbero omesso, “in violazione dei protocolli Onu, di informare cinque giorni prima del viaggio, la missione di pace Monusco che è preposta a fornire indicazioni specifiche in materia di sicurezza informando gli organizzatori della missione dei rischi connessi e fornendo indicazioni sulle cautele da adottare (come una scorta armata e veicoli corazzati)”. (segue) (Res)