Attanasio: Farnesina, ci aspettiamo massima collaborazione dal Pam (4)

- Inoltre, tra le responsabilità dei due dipendenti del Pam ci sarebbe anche l’omissione di “predisporre le cautele richiesta dalla classificazione di rischio attribuita al percorso da effettuare che, pur avendo dei tratti classificati verdi cioè a rischio basso, aveva anche delle parti classificate gialle, cioè a rischio medio, che avrebbero imposto di indossare, o avere prontamente reperibili, il casco ed il giubbotto antiproiettile”. I due avrebbero inoltre omesso, “in presenza di un ambasciatore che, rappresentando il proprio Paese, costituisce soggetto particolarmente a rischio, e dopo aver dato assicurazioni al carabiniere lacovacci, a seguito delle sue richieste, di poter usufruire di veicoli blindati (che il Pam aveva in dotazione a Goma), che le misure di sicurezza base sarebbero state incrementate, di approntare ogni utile ulteriore misura di mitigazione del rischio”. La procura di Roma, infine, ha fatto sapere che continuerà anche ad indagare per sequestro di persona a scopo di terrorismo. “L'ufficio – si legge nella nota -, ricostruita in modo esaustivo la dinamica dei fatti avvenuti la mattina del 22 febbraio, in particolare le modalità del sequestro e del successivo conflitto a fuoco, prosegue le attività di indagine, per il delitto di cui all'articolo 289 bis c.p., finalizzate ad identificare i componenti del gruppo di fuoco, anche attraverso le due rogatorie già inoltrate alle autorità Repubblica democratica del Congo. In attesa delle determinazioni finali in ordine all'esercizio dell'azione penale e dell'eventuale successivo giudizio, vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati” (Res)