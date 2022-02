Governo: Meloni, presidenzialismo è l’unico cambiamento reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidenzialismo "è l’unico cambiamento reale, l’unico strumento per far nascere davvero la terza repubblica”. Lo ha affermato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla Fondazione Tatarella in occasione della presentazione del libro “La destra verso il futuro, itinerario di una svolta". “E’ ora di passare dalle parole ai fatti” ha aggiunto il presidente Meloni ricordando che a fine mese “arriverà in Aula la proposta di Fratelli d’Italia” sul presidenzialismo “e vedremo come si comporteranno i partiti”. (Rin)