Covid: Speranza, a Lione per studiare "fase nuova" della crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli obiettivi della riunione informale tra ministri europei della Salute e degli Esteri che si tiene oggi a Lione c'è quello di "provare a leggere questa fase nuova" della crisi del coronavirus. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell'incontro organizzato nell'ambito della presidenza francese del Consiglio dell'Ue. Secondo Speranza, si è aperta una nuova fase della crisi sanitaria con l'arrivo della variante Omicron e con "la percentuale altissima di vaccinati". "In Italia siamo oltre il 90 per cento di persone che hanno avuto la prima dose e penso che con questi numeri possiamo permetterci di affrontare in modo diverso una stagione nuova del Covid", ha detto Speranza. Il ministro della Salute ha poi commentato l'annuncio arrivato oggi dal governo francese sul possibile ritiro del green pass. In Italia "in questo momento abbiamo numeri del contagio più bassi rispetto a quelli francesi. Penso che stiamo iniziando ad affrontare questa fase nuova", ha detto Speranza. Il ministro ha spiegato che "già alcune scelte vanno in questa direzione" come ad esempio quella sulle scuole. "L'auspicio è che i numeri possano ancora migliorare. Credo che però che ci sia bisogno ancora di prudenza, di cautela e di svolgere questa fase nuova passo dopo passo, senza passi troppo lunghi che potrebbero metterci in difficoltà", ha detto il ministro. (Frp)