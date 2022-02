Giustizia: Piraino (Magistratura Indipendente), inaccettabili attacchi a pm che lavorano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Milano un maître à penser della sinistra addita pubblicamente un pubblico ministero perché, facendo il suo lavoro, ha evitato che una pena per un grave delitto cadesse in prescrizione, a Firenze un noto esponente politico reagisce a una richiesta di rinvio a giudizio additando i pubblici ministeri che l'hanno proposta per le loro presunte malefatte". Lo ha dichiarato Angelo Piraino, segretario nazionale di Magistratura Indipendente in riferimento a un articolo di Sofri su Adriana Blasco e alle dichiarazioni di Renzi sulla sua richiesta di rinvio a giudizio: "Non accettiamo questo modo di ragionare e di agire. I provvedimenti giudiziari sono basati su prove e su motivazioni, ma invece di esaminare le prime e di criticare le seconde si preferisce attaccare le persone fisiche che li hanno pronunciati. Rifiutiamo la dialettica basata sull'argomentum ad hominem, che è propria di chi non ha altri argomenti". (Ren)