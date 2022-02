Milano: via Meda, 53enne gravemente ustionata dall'olio bollente nella cucina di un ristorante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 53 anni è rimasta gravemente ustionata da olio bollente oggi intorno alle 17:30 mentre cucinava in un ristorante giapponese in via Meda 35 a Milano. La donna, che è stata portata in codice rosso all'ospedale di Niguarda, ha riportato ustioni multiple di 2° e 3° grado a volto, collo, torace, schiena e arto superiore. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza, Polizia di Stato e Procura della Repubblica(Rem)