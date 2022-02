Legge elettorale: Meloni, proporzionale strumento per turlupinare italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Capiremo in Aula” con il voto sulla proposta di Fratelli d’Italia sul presidenzialismo “chi vuole davvero innovare l’Italia e chi preferisce difendere lo status quo, chi vuol far entrare l’Italia nella Terza Repubblica e chi lavora per tornare nella Prima, magari restaurando un sistema proporzionale. Lo strumento preferito per turlupinare gli italiani e restare al Governo senza vincere le elezioni”. Lo sottolinea il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla Fondazione Tatarella in occasione della presentazione del libro “La destra verso il futuro, itinerario di una svolta". (Rin)