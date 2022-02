Centrodestra: Meloni, ambiamo a guidare il campo conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un videomessaggio inviato alla Fondazione Tatarella in occasione della presentazione del libro “La destra verso il futuro, itinerario di una svolta”, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha parlato di “una destra di governo che vogliamo incarnare oggi a pieno titolo, con una classe dirigente competente e preparata, capace di dare risposte ai cittadini e soluzioni ai problemi complessi”. Una destra “orgogliosa che non è stata sdoganata da nessuno, che si è guadagnata sul campo tutto quello che ha e che oggi ambisce a guidare il campo conservatore, per dare all’Italia un governo di centrodestra, finalmente un governo di centrodestra coraggioso e libero”, ha aggiunto. (Rin)