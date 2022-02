Mobilità: Rocca (Fd'I), nuovi turni e vecchie logiche, Patanè batta un colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto con dispiacere della scelta operata dall'assessore Eugenio Patanè sulle nuove turnazioni per il servizio taxi. Una scelta a nostro avviso errata poiché ripropone una turnazione confusa, di complicata interpretazione per i tassisti e per gli agenti della polizia locale di Roma Capitale preposti al controllo". È quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Una turnazione in perfetta continuità con le logiche che hanno governato le turnazioni durante la fase acuta della pandemia, in cui le condizioni lavorative dei tassisti sono state scarsamente considerate, a vantaggio esclusivo degli interessi di alcune realtà economiche. Crediamo sia corretto che il consiglio comunale e l'opinione pubblica prendano atto di tali problematiche, affinché siano finalmente affrontate e definitamente risolte per evitare ulteriori danni agli operatori e disservizi nei confronti dell'utenza. Patané batta un colpo". (Com)