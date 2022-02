Brexit: ex ministro Frost critica governo di Londra per controlli doganali imposti alle merci in entrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro britannico per la Brexit, David Frost, ha criticato il governo di Londra per aver imposto controlli doganali sulle merci che entrano nel Regno Unito dall'Unione europea. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", secondo l'ex ministro ci sarebbe ancora tempo per rivedere le politiche dei controlli doganali che entreranno ufficialmente in vigore a luglio e che comporteranno l'ispezione dei prodotti alimentari che entrano nel Paese. In queste ore i parlamentari britannici hanno esortato il governo ad "essere onesto" sui problemi a cui le imprese andranno incontro come risultato della Brexit, tra cui costi più elevati, maggiore burocrazia e ritardi alle frontiere, come ha anche confermato questa mattina il comitato dei conti pubblici (Pac). "Loro (i membri del comitato) hanno ragione a notare che quest'anno è stato segnato dai nuovi processi doganali in entrata che abbiamo introdotto il primo gennaio", ha affermato Frost. "Dobbiamo sopportare i controlli dell'Ue. Ma non dobbiamo replicarli a nostra volta. L'Ue crede nel protezionismo. Noi no, e i nostri controlli dovrebbero riflettere la nostra filosofia non la loro", ha poi aggiunto l'ex ministro. (Rel)