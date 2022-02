Tunisia-Italia: ambasciatore Fanara incontra segretario Ugtt, focus promozione investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, ha avuto oggi un incontro con il segretario generale dell’Unione generale del lavoro della Tunisia (Ugtt), Noureddine Taboubi. Lo riferisce la rappresentanza diplomatica italiana in un messaggio sul suo profilo Twitter. “Colloquio cordiale e costruttivo con il segretario generale dell'Ugtt per promuovere e tutelare l'investimento di compagnie italiane in Tunisia. Fatto il punto sulla situazione economica e sociale del Paese”, si legge nel messaggio dell’ambasciata d’Italia in Tunisia.(Tut)