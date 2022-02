Covid: Speranza, Italia ha già donato oltre 50 milioni di dosi di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha già donato oltre 50 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus a Paesi a basso e medio reddito e "vogliamo insistere su questo terreno". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine della riunione informale Esteri e Sanità in corso a Lione nell'ambito della presidenza francese del Consiglio Ue. "L'esperienza di questi mesi – ha affermato il ministro - ci dice che il virus non si può battere in un solo Paese. Il virus si batte soltanto se c'è una grandissima cooperazione internazionale e se si creano le condizioni per cui i vaccini possono arrivare in ogni angolo del mondo". "E credo che i Paesi più forti a partire da quelli europei devono impegnarsi con ogni determinazione e con ogni energia esattamente in questa direzione", ha affermato Speranza.(Frp)