Aerospazio: Cina prevede di lanciare sei spedizioni con equipaggio nel 2022

- La Cina prevede di organizzare sei spedizioni spaziali con equipaggio nel 2022, finalizzate al completamento della stazione modulare Tiangong. È quanto annunciato oggi dalla Compagnia cinese di scienza e tecnologia aerospaziali (Casc), la principale impresa statale per il programma spaziale cinese. Nel 2021 la Cina si è classificata prima al mondo per numero di missioni (55), con una massa totale di veicoli spaziali lanciati pari a 191,19 tonnellate, in aumento dell’85,5 per cento su anno. Seguono gli Stati Uniti, con 51 missioni portate a termine e una massa totale di veicoli pari a 403,34 tonnellate, riferisce il Casc. Lo scorso anno sono stati effettuati 146 lanci spaziali a livello mondiale, il numero più alto dal 1957. (segue) (Cip)