I fatti del giorno - Milano (5)

- Milano: operaio 52enne con braccio incastrato in macchinario, è grave - Un operaio di 52 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, poco dopo le 9:30, mentre si trovava al lavoro presso l’azienda Origoni Zanoletti a Trezzano sul Naviglio (Mi). Secondo quanto riferisce Areu in una nota, l’uomo si sarebbe ritrovato con un braccio incastrato in un macchinario di produzione, riportando traumi multipli all’arto, fratture e parziale amputazione. Sul posto, oltre al personale sanitario con un’ambulanza e un’automedica, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i vigili urbani. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Rozzano. (Rem)