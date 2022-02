Covid: Moratti, nelle scuole lombarde trend contagi in costante miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dell’ultimo report settimanale di monitoraggio della diffusione del Covid nelle scuole lombarde "confermano un risultato in costante miglioramento per quanto concerne il trend dei contagi". Lo dichiara la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. "È una fotografia che permette a studenti e docenti di avviarsi verso la fase decisiva dell’anno scolastico con ulteriore e rinnovata fiducia, soprattutto per quanto concerne la didattica in presenza e tutte quelle condizioni più favorevoli che saranno fondamentali per gli studenti che dovranno affrontare gli esami di fine anno. Ma penso anche alla rinnovata serenità di tante famiglie che potranno così affrontare senza le preoccupazioni delle scorse settimane la loro quotidianità lavorativa”. Il trend dei contagi, rispetto la settimana precedente, risulta in riduzione in tutte le fasce di età considerate, in particolare nella fascia 14-18 si conferma un decremento dei casi già attivo a partire dalle ultime cinque settimane: sono 1.139 le classi in quarantena; 12.553 il numero di alunni e 998 il personale scolastico. In costante diminuzione anche il trend delle misure restrittive in tutti i cicli scolastici che viene mantenuto anche per la settimana corrente. (Rem)