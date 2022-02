Albania: Parlamento respinge accuse presidente Meta su falsificazione documenti per impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento albanese ha respinto le accuse presentate oggi dal presidente Ilir Meta su una presunta falsificazione di documenti da parte del legislativo per procedere con l'impeachment del capo dello Stato. In un comunicato stampa, il Parlamento albanese si è assunto "la piena responsabilità nel dichiarare che queste accuse sono senza fondamento". Il presidente albanese Ilir Meta ha firmato un ricorso contro i funzionari del Parlamento di Tirana, che è stato presentato alla Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata (Spak). Meta, in conferenza stampa, ha accusato il Parlamento dell'Albania di aver manipolato le prove "falsificando documenti" per favorire la sua messa in stato d'accusa. Il presidente albanese ha quindi fatto notare che "per la prima volta" nella storia del Paese un capo dello Stato deve affrontare il giudizio della Corte costituzionale in quanto "il Parlamento composto da un solo partito" ha approvato la sua messa in stato d'accusa. "Per questo qui abbiamo a che fare con le fondamenta della Repubblica che sono state fortemente scosse", ha dichiarato Meta accusando i parlamentari socialisti di aver favorito "un colpo di Stato" contro di lui. (segue) (Alt)