Pnrr: Mite, per economia circolare domande per 508 milioni sui 600 disponibili per le imprese private

- I bandi per i finanziamenti del Pnrr alle imprese dell’economia circolare stanno andando bene, con 222 domande già presentate, per un totale di circa 508 milioni di euro sui 600 disponibili. Le affermazioni di Unirima, l’associazione dei produttori di carta da macero, circa un presunto “flop” dei bandi, a causa di criteri troppo restrittivi per la selezione dei progetti, sono basate su dati non aggiornati e non sono quindi corrette. I criteri generali per la selezione dei progetti sono stati elaborati tenendo conto degli obiettivi quantitativi fissati dal Pnrr. L’erogazione dei fondi dipende dalla effettiva produttività finale degli investimenti delle imprese. Si tratta di un principio non derogabile del “contratto” con il quale la Commissione europea concede i fondi allo Stato italiano. La Ue chiede un aumento delle percentuali di riciclo, calcolate secondo i criteri comunitari, ai fini del recupero di materia. Non ha quindi fondamento la critica dell’Unirima, secondo la quale i criteri di assegnazione sarebbero troppo restrittivi per le aziende italiane, finanziando solo l’innovazione tecnologica, e non il revamping degli impianti. (segue) (Com)