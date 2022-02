Pnrr: Mite, per economia circolare domande per 508 milioni sui 600 disponibili per le imprese private (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanziamenti sono adeguati a soluzioni tecnologiche che permettano un effettivo aumento del riciclo di materiale. Le imprese italiane del settore, che non sono rappresentate tutte da Unirima, non hanno trovato i criteri di assegnazione troppo restrittivi. Tanto è vero che la risposta ai bandi è stata buona. L’associazione cita dati superati, con 122 domande presentate, quando ad oggi sono già 222. I bandi del Pnrr per l’economia circolare prevedono 1.500 milioni per Comuni e imprese pubbliche del settore dei rifiuti e del riciclo e 600 milioni per le imprese private. Non c’è nessun favoritismo verso il settore pubblico, come denunciato da Unirima. E’ stata avviata una proficua collaborazione con l’Autorità garante per la concorrenza e non sono stati riscontrati profili di criticità. Al momento sono 1182 le domande presentate da Comuni e imprese pubbliche, per un totale di circa 1 miliardo sui 1500 milioni disponibili. Il Mite ha comunque convocato le associazioni di categoria Unirima e Cisambiente per l’11 febbraio, per ascoltare le loro posizioni e trovare soluzioni condivise. (Com)